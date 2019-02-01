1 марта в Курске приготовят Обед Фета

1 марта в 12.00 в Курске в ресторане «Джек Лондон» (ул. Ендовищенская, 6) будут готовить Обед Фета.

Экспедиции и мастер-классы по приготовлению традиционных курских блюд проходят в рамках практической реализации проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны города Курска».

Совместный проект Комитета по делам молодёжи и туризма Курской области, Областного центра туризма, Ассоциации рестораторов и отельеров Курской области, Курского государственного университета направлен на популяризацию традиционной кухни Курской области, сохранение традиций в приготовлении пищи и повышение туристской привлекательности региона.

Так, 1 марта, в рамках реализации проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны Курска» в ресторане «Джек Лондон» приготовят знаменитый в нашем крае Обед Фета – овощной суп на чухонском масле, сочный ростбиф, яблочную пастилу и сухарный квас. Команда ресторана, во главе с Бренд шефом Егором Ривера (Санкт – Петербург) и шеф-поваром Андреем Савосько (Курск) освоила приготовление обеда и с удовольствием поделится своим профессиональным опытом со студентами и преподавателями колледжа коммерции, технологий и сервиса Курского государственного университета.

Афанасий Фет был гостеприимным хозяином и с удовольствием приглашал к себе в свою усадьбу гостей, которых любил угощать оригинально и изысканно. Для поддержки традиций локальной кухни Соловьиного края, этот обед введут в меню ресторана, что бы не только у туристов, но и у жителей нашего города была возможность окунуться в атмосферу прошлого, отведав эти исторические блюда.

Егор Ривера – специалист высшей категории по современной европейской, русской и национальным кухням, прекрасно разбирается в мясе и обожает его готовить. В 2012 году он начал принимать участие в телевизионных программах и сейчас работает во многих кулинарных проектах. Бренд-шеф, концепт шеф-повар ресторанов в России и странах СНГ (более 10 ресторанов). Имеет опыт открытия ресторанов «с нуля». Основатель консалтинговой компании Rivera People и Rivera People School (образование в сфере HoReCa). Спикер HoReCa мероприятий в России.