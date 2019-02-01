Молодая курянка переходила дорогу не по "зебре" - её сбила машина

В понедельник, 25 февраля молодая курянка, переходя дорогу, угодила под колёса авто. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария случилась примерно в 17 часов 15 минут на ул. Менделеева. 45-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», ехал по ул. Менделеева со стороны ул.Крюкова в сторону 7-го Промышленного переулка. В это время напротив дома № 59 проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства перебегала 27-летняя девушка. Курянка шла вне пешеходного перехода, в результате чего попала под колёса иномарки. Девушка получила травмы различной степени тяжести. Сегодня, 11:23 К списку новостей