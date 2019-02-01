Курские таможенники задержали на границе почти 14 тонн электротехнических изделий

Курские таможенники в пункте пропуска Крупец задержали фурё, следовавшую из России в Украину с грузом электротехнических изделий общим весом около 14 тонн.

Транспортное средство с полуприцепом зарегистрировано в Украине. Согласно товарно-сопроводительным и коммерческим документам, в грузовом отсеке находились электротехнические изделия и изделия для монтажа проводки общим количеством грузовых мест - 909 и общим весом около 11,5 тонн.

После таможенного досмотра с пересчётом грузовых мест и взвешиванием товара оказалось, что количество грузовых мест превышает на 1230 заявленые в товарно-сопроводительных документах. Фактический вес товара также оказался больше заявленного почти на 2,5 тонны. Объяснить несоответствие номенклатуры товара, веса и количества грузовых мест сведениям, заявленным в документах, ни украинский перевозчик, ни декларант товара не смогли.

По факту нарушения таможенных правил возбуждено два дела об административных правонарушениях. В отношении транспортной компании из Украины - по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест и весе брутто товаров путём представления недействительных документов). В отношении декларанта товара - фирмы из Подмосковья, - по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию).

Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, в общей сложности изъято в качестве предмета административного правонарушения 13909,5 килограммов электротехнических изделий и изделий для монтажа проводки. «Общая рыночная стоимость изъятых изделий составила 2 млн 684 тысячи рублей», - пояснил В.Кириченко.

Ведётся административное расследование, постановление по делу об АП вынесет суд. Нарушителям грозят крупные штрафы и возможная конфискация товара.