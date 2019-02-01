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    Курские таможенники задержали на границе почти 14 тонн электротехнических изделий

    Сегодня, 12:10
    Курские таможенники задержали на границе почти 14 тонн электротехнических изделий
    Курские таможенники в пункте пропуска Крупец задержали фурё, следовавшую из России в Украину с грузом электротехнических изделий общим весом около 14 тонн.
    Транспортное средство с полуприцепом зарегистрировано в Украине. Согласно товарно-сопроводительным и коммерческим документам, в грузовом отсеке находились электротехнические изделия и изделия для монтажа проводки общим количеством грузовых мест - 909 и общим весом около 11,5 тонн.
    После таможенного досмотра с пересчётом грузовых мест и взвешиванием товара оказалось, что количество грузовых мест превышает на 1230 заявленые в товарно-сопроводительных документах. Фактический вес товара также оказался больше заявленного почти на 2,5 тонны. Объяснить несоответствие номенклатуры товара, веса и количества грузовых мест сведениям, заявленным в документах, ни украинский перевозчик, ни декларант товара не смогли.
    По факту нарушения таможенных правил возбуждено два дела об административных правонарушениях. В отношении транспортной компании из Украины - по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест и весе брутто товаров путём представления недействительных документов). В отношении декларанта товара - фирмы из Подмосковья, - по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию).
    Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, в общей сложности изъято в качестве предмета административного правонарушения 13909,5 килограммов электротехнических изделий и изделий для монтажа проводки. «Общая рыночная стоимость изъятых изделий составила 2 млн 684 тысячи рублей», - пояснил В.Кириченко.
    Ведётся административное расследование, постановление по делу об АП вынесет суд. Нарушителям  грозят крупные штрафы и возможная конфискация товара.

     

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