В Курске сотрудница банка похитила со счетов клиентов более 17 млн. руб.

Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. Её признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как установлено в суде, женщина похищала деньги со счетов клиентов более трёх лет. Она перевода денег вкладчиков на свой банковский счёт. Общая сумма похищенного составила более 17 млн. руб.

По приговору суда ей назначено наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Украденные деньги преступница вернула.