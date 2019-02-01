поиск по сайту
 

    В Курске сотрудница банка похитила со счетов клиентов более 17 млн. руб.

    Сегодня, 12:59
    В Курске сотрудница банка похитила со счетов клиентов более 17 млн. руб.
    Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. Её признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество  в особо крупном размере).
    Как установлено в суде, женщина похищала деньги со счетов клиентов более трёх лет. Она  перевода денег вкладчиков на свой банковский счёт. Общая сумма похищенного составила более 17 млн. руб.
    По приговору суда ей назначено наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
    Украденные деньги преступница вернула.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама