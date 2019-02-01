поиск по сайту
 

    Курское «Динамо» разгромило красноярский «Енисей»

    Сегодня, 13:11
    Курское «Динамо» разгромило красноярский «Енисей»
    Курское «Динамо» 25 февраля сыграло последний домашний матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги. Команда Лукаса Мондело разгромила «Енисей» из Красноярска со счётом 102:66.
    В первом круге в столице Красноярского края курянки также крупно обюыграли сибирячек — 119:53.
    Лучшими в прошедшей встрече стали Бреанна Стюарт – 26 очков, 19 очков принесла команде  Кванитра Холлингсворт, Татьяна Видмер – 14, Эпифании Принц – 13.
    «Динамо» одержало 16-ю победу в «регулярке», курянки идут вторыми в турнирной таблице, уступая лишь УГМК. Завершится предварительный этап чемпионата России для команды Мондело в Екатеринбурге. 1 марта нашим девушкам предстоит сразиться с «уральскими лисицами».
     
     
    ФОТО - официальный аккаунт ЖБК "Динамо" "ВКонтакте"

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама