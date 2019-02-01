Курское «Динамо» разгромило красноярский «Енисей»

Курское «Динамо» 25 февраля сыграло последний домашний матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги. Команда Лукаса Мондело разгромила «Енисей» из Красноярска со счётом 102:66.

В первом круге в столице Красноярского края курянки также крупно обюыграли сибирячек — 119:53.

Лучшими в прошедшей встрече стали Бреанна Стюарт – 26 очков, 19 очков принесла команде Кванитра Холлингсворт, Татьяна Видмер – 14, Эпифании Принц – 13.

«Динамо» одержало 16-ю победу в «регулярке», курянки идут вторыми в турнирной таблице, уступая лишь УГМК. Завершится предварительный этап чемпионата России для команды Мондело в Екатеринбурге. 1 марта нашим девушкам предстоит сразиться с «уральскими лисицами».