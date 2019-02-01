На реализацию госпрограмм в Курской области направлено 75 млрд. рублей

На реализацию государственных программ в Курской области направлено 75 млрд. рублей

Об этом рассказали в региональном комитете по экономике и развитию. В 2018 году в нашем регионе осуществлялась реализация 27 государственных программ по таким приоритетным направлениям, как новое качество жизни, инновационное развитие и модернизация экономики, эффективное государство.

Объём расходов консолидированного бюджета на реализацию госпрограмм ежегодно увеличивается. В прошлом году на эти цели было направлено 75 млрд. рублей (в 2017 году – 71,8 млрд. руб., в 2016 году – 67,2 млрд. руб).

При этом около 59% из этих средств в 2018 году вложены в реализацию таких проектов, как «Развитие здравоохранения», «Развитие образования» и «Социальная поддержка граждан». Социальная направленность сохранится и в дальнейшем.