У курянина нашли более килограмма растительных наркотиков

Курские полицейские задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте наркотиков. О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили продавцы одного из магазинов, где он спровоцировал скандал и разбрасывал по залу продукты. С места происшествия курянин скрылся. Личность дебошира стражи порядка установили быстро. Злоумышленника нашли участковые уполномоченные полиции дома. Мужчина продолжил вести себя агрессивно и оказывал сопротивление стражам порядка, но его действия были пресечены.

Дома у подозреваемого изъяли более килограмма растительных наркотиков, а также порции синтетических наркотических средств. Часть запрещённых веществ была расфасована и упакована в пакеты и пластиковые капсулы.

По версии следствия, курянин не только употреблял и распространял марихуану, но и самостоятельно её культивировал. В одном из помещений полицейские обнаружили более десяти мобильных телефонов, которые, по версии следствия, использовались для связи с конечными потребителями. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В отношении подозреваемого по фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены дела по ст.ст. 228, 228.1, 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.