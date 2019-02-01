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    В Курской области горел деревянный дом, хозяин погиб

    Сегодня, 13:32
    В Курской области горел деревянный дом, хозяин погиб
    Утром 25 февраля на номер «Службы спасения - 112» поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Карыж Глушковского района. На место происшествия направились сотрудники всех экстренных служб. Выяснилось, что горел деревянный дом размером 6 х 8 м.кв. Пожарные справились с огнём за пять минут. В результате пожара в комнате площади 24 м.кв. сгорели кровать и вещи на пл. 2 м.кв., прогорел деревянный пол на площади 2 м.кв. К несчастью, погиб 58-летний хозяин дома. Теперь по факту гибели курянина Рыльский МСО СУ СК РФ по Курской области проводит доследственную проверку.
    В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина проживал в доме один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнём при курении.
    По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

     

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