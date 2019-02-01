От 4 до 9 лет лишения свободы ждет бывших топ-менеджеров компании «Бердяуш»

Логическая развязка в деле о растрате в «дочке» РЖД порядка 140 миллионов рублей близка. И пока подсудимые пытаются наделить процесс неким политическим подтекстом, суд по-прежнему непреклонен – уж слишком очевиден в этой истории факт хищения, да и доказательств – вагон и маленькая тележка. В настоящее время Чертановский суд Москвы уже начал прения по данному уголовному делу. Прокурор просит для бывших руководителей нерудной компании (НК) «Бердяуш» реальные сроки – от 4 до 9 лет лишения свободы, сообщают «Известия».

Ответить перед законом за многомиллионную растрату предстоит бывшим топ-менеджерам «дочки» РЖД – Дмитрию Супруну, Екатерине Краснихиной и Елене Дорожевич. Следствие также называет фигурантом уголовного дела бывшего сотрудника РЖД Сергея Вильшенко, однако тот, по имеющимся сведениям, сейчас скрывается за границей, причем пытаясь оттуда с помощью своих подельников привлечь к процессу общественное внимание. Главной помощницей здесь у Вильшенко является Екатерина Краснихина, которая и продвигает идею политизированности процесса, непрозрачно намекая, что уголовного дело фактически сфабриковано, ведь новый владелец компании «Бердяуш» Артем Чайка (сын генпрокурора России), должен тому якобы 80 миллионов долларов и не нашел лучшего средства для разрешения конфликта как уголовное преследование.

Кстати, на Сергея Вильшенко Артем Чайка некогда возлагал большие надежды, полагая, что даст «задыхающемуся» «Бердяушу» новый импульс развития. Однако предприятие в результате оказалось на пороге банкротства, поскольку совсем скоро выяснилось, что деньги, которые Чайка брал в кредит в банках под личное поручительство, испарились, ушли мимо, и не как-нибудь, а через липовые фирмы-однодневки и контракты. Результат – исполнительные листы на более 500 миллионов рублей, которые «дочке» РЖД были выставлены в момент выплаты кредита в более чем 4 миллиарда. Екатерина Краснихина, взявшая на себя миссию «адвокатуры», утверждает, что Чайка так и не выполнил условия сделки по покупке «Бердяуша» у Вильшенко и что между этими «партнерами» существует некое соглашение о сотрудничестве. По факту же никаких отношений по купле-продаже компании у них не могло быть, поскольку Чайка приобрел фирму у другого собственника. А вот соглашение о сотрудничестве у сторон действительно имелось, правда, касалось оно текущих рабочих дел. Так, компания «Бердяуш» победила в конкурсе, став акционером Первой нерудной компании» (ПНК). Поскольку капиталы предприятия приумножились, партнеры подписали соглашение о премировании команды управленцев при достижении определенных показателей. Речь шла о передаче 20% доли в компании. Вот только реализовано это могло быть с вполне конкретной оговоркой: после того, как «Нерудная» погасит свою задолженность перед банком, рассчитается по имеющимся обязательствам и покажет рост оборотов и прибыли. Однако этого так и не произошло. Кстати, в том же самом соглашении значится еще один немаловажный пункт: в обмен на 20% Сергей Вильшенко обязался передать Артему Чайке 80% в своих компаниях. Это, по мнению сторон, должно было укрепить совместный бизнес и увеличить масштабы деятельности. Однако данное обязательство со стороны Вильшенко реализовано не было.