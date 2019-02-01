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    В Курской области сотрудники колонии за деньги проносили мобильные телефоны

    Сегодня, 16:35
    В Курской области сотрудники колонии за деньги проносили мобильные телефоны
    В Льговском районе Курской области два сотрудника исправительной колонии проносили на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны и зарядные устройства к ним для реализации заключённым. За это один из них получил вознаграждение в общей сумме более 240 тыс. руб., второй – более 50 тыс. руб., - рассказали в областной прокуратуре. 
    Суд  признал их виновными по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Им назначено наказание в виде штрафов в сумме 60 тыс. руб. и 20 тыс. руб.
    После вступления приговоров в законную силу Льговский межрайонный прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения с бывших сотрудников исправительной колонии.
    Требования прокурора удовлетворены в отношении одного из осуждённых. Второй иск находится на рассмотрении суда.

     

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