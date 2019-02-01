В Курской области сотрудники колонии за деньги проносили мобильные телефоны

В Льговском районе Курской области два сотрудника исправительной колонии проносили на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны и зарядные устройства к ним для реализации заключённым. За это один из них получил вознаграждение в общей сумме более 240 тыс. руб., второй – более 50 тыс. руб., - рассказали в областной прокуратуре.

Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Им назначено наказание в виде штрафов в сумме 60 тыс. руб. и 20 тыс. руб.

После вступления приговоров в законную силу Льговский межрайонный прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения с бывших сотрудников исправительной колонии.

Требования прокурора удовлетворены в отношении одного из осуждённых. Второй иск находится на рассмотрении суда.