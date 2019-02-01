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    Крупная партия курской пшеницы не доехала до зернового терминала в Новороссийске

    Сегодня, 16:47
    Крупная партия курской пшеницы не доехала до зернового терминала в Новороссийске
    В продовольственной пшенице, которая предназначалась для отгрузки из Обоянского района Курской области в адрес АО «Зерновой терминал «КСК» (Краснодарский край, г. Новороссийск) обнаружили семена опасного карантинного объекта - повилики (Cuscuta spp.). Всего заражено 6164 т. Региональное Управлением Россельхознадзора приняло решение отказатьв выдаче карантинных сертификатов на подкарантинную продукцию.
    Отгрузка засоренной подкарантинной продукции запрещена. По данному факту проводится проверка.

     

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