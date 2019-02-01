Крупная партия курской пшеницы не доехала до зернового терминала в Новороссийске

В продовольственной пшенице, которая предназначалась для отгрузки из Обоянского района Курской области в адрес АО «Зерновой терминал «КСК» (Краснодарский край, г. Новороссийск) обнаружили семена опасного карантинного объекта - повилики (Cuscuta spp.). Всего заражено 6164 т. Региональное Управлением Россельхознадзора приняло решение отказатьв выдаче карантинных сертификатов на подкарантинную продукцию.

Отгрузка засоренной подкарантинной продукции запрещена. По данному факту проводится проверка.