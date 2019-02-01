В Курской области осудили виновника ДТП

В Рыльском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя автомобиля, по вине которого покалечился пассажир.

Курянина признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В судебном заседании установлено, что утром 13 апреля 2018 года водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по автодороге Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной. В салоне автомобиля также находился один пассажир.

В пути следования водитель грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу проезжей части, в результате чего опрокинулся в кювет. Машина перевернулась несколько раз.

К счастью, все остались живы, но пассажир получил травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Суд назначил водителю автомобиля наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права в течение 2 лет 6 мес. управлять транспортными средствами.