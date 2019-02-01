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    В Курской области осудили виновника ДТП

    Сегодня, 17:23
    В Курской области осудили виновника ДТП
    В Рыльском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя автомобиля, по вине которого покалечился пассажир. 
    Курянина признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).
    В судебном заседании установлено, что утром 13 апреля 2018 года водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался по автодороге Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной. В салоне автомобиля также находился один пассажир.
    В пути следования водитель грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу проезжей части, в результате чего опрокинулся в кювет. Машина перевернулась несколько раз. 
    К счастью, все остались живы, но пассажир получил травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью.
    Суд назначил водителю автомобиля наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права в течение 2 лет 6 мес. управлять транспортными средствами. 

     

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