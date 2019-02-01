Стало известно, от какой партии на выборы пойдёт врио губернатора Курской области Роман Старовойт

8 сентября в нашей стране пройдёт единый день голосования. Курянам предстоит выбрать губернатора. Сегодня стало известно, от какой партии на выборы отправится врио главы региона Роман Старовойт.

«Признаюсь, что я никогда не состоял и сейчас не состою в какой-либо партии. Но поверьте, всегда мои симпатии, мои политические взгляды были на стороне партии президента, партии «Единая Россия». Работа губернатора – это не одиночное плавание, а командная работа. Я не испытываю иллюзий, понимаю всю сложность ситуации, осознанно делаю свой выбор — посвятить ближайшие годы своей жизни работе на благо Курской области и ее жителей. Мной принято решение: принять участие в процедуре предварительного голосования "Единой России”».

Такое заявление сделал Старовойт на ХХХI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».



