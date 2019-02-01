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    Стало известно, от какой партии на выборы пойдёт врио губернатора Курской области Роман Старовойт

    Сегодня, 18:01
    Стало известно, от какой партии на выборы пойдёт врио губернатора Курской области Роман Старовойт
    8 сентября в нашей стране пройдёт единый день голосования. Курянам предстоит выбрать губернатора. Сегодня стало известно, от какой партии на выборы отправится врио главы региона Роман Старовойт. 
    «Признаюсь, что я никогда не состоял и сейчас не состою в какой-либо партии. Но поверьте, всегда мои симпатии, мои политические взгляды были на стороне партии президента, партии «Единая Россия». Работа губернатора – это не одиночное плавание, а командная работа. Я не испытываю иллюзий, понимаю всю сложность ситуации, осознанно делаю свой выбор — посвятить ближайшие годы своей жизни работе на благо Курской области и ее жителей. Мной принято решение: принять участие в процедуре предварительного голосования "Единой России”». 
    Такое заявление сделал Старовойт на ХХХI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

     

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