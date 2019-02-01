Курская администрация опубликовала памятку по действиям в условиях паводка

Каждую весну несколько тысяч семей нашего города с тревогой ожидают весеннего паводка. Именно поэтому городские службы заблаговременно проводят комплекс мероприятий организационного и технического характера, направленных на смягчение последствий пропуска весенних паводковых вод. Ведется ремонт и инвентаризация плавсредств, заготовка строительных материалов, очистка русла рек, водоотводных каналов, канализационных коллекторов, водозаборных колонок. Для оказания помощи населению готовятся спасатели, водолазы, формируются оперативные группы. Проводится подготовка мест для размещения эвакуируемых людей из затапливаемых районов и обеспечение их продуктами питания, предметами первой необходимости, медицинской помощью. Особое внимание уделяется качеству подаваемой питьевой воды. В местах наиболее вероятного подтопления пешеходных мостов и дорог - Кривецкий мост – ул. Тимская, школа № 16 – р. Кривец, ул. Водяная – ул. Сушковская – будет организована работа лодочных переправ. В период паводка все аварийные службы города переходят на круглосуточный режим работы.





Вместе с тем паводковая комиссия Курска обращается к жителям города с просьбой заранее предпринять защитные меры!





Водоотводные канавы, проходящие вдоль улиц, по огородам необходимо очистить от бытового мусора и грязи, накопившихся за зиму. Поднять из подвалов продукты питания, перенести на верхние этажи ценные вещи, позаботиться о безопасности домашних животных, сделать запас питьевой воды. Уже сегодня проверьте исправность электропроводки, телефонного кабеля. Подготовьте, если есть, насос для откачки воды. Все это, как показывает опыт, поможет с меньшими потерями пережить половодье.





Памятка населению по действиям в условиях паводка





Городская паводковая комиссия напоминает курянам, проживающим в зоне вероятного подтопления паводковыми водами, о предупредительных мерах безопасности на случай возможной эвакуации:





* подготовьте всё, что может пригодиться для переправы через воду, – спасательные круги, автомобильные камеры, верёвки, лестницы, сигнальные средства;





* обесточьте внутреннюю электросеть освещения, отключив рубильник на электрическом счётчике;





* перекройте краны на трубах подачи бытового газа;





* возьмите с собой документы, деньги, лекарства, предметы первой необходимости;





* находясь в лодке, не вставайте и не переходите с места на место, не перегружайте лодку;





* для предотвращения мародёрства закройте двери в доме на замки.





Где вам окажут помощь:





112 – служба спасения Курской области





51-92-80 (89) (круглосуточно) – ЕДДС города Курска





37-04-70 - паводковая комиссия Сеймского округа





26-12-75 - паводковая комиссия Железнодорожного округа





70-23-12 - паводковая комиссия Центрального округа





52-65-76 - аварийно-спасательная служба Курской области





04, 39-99-61 – аварийная служба «Курскгаз»





02, 36-82-45 – Управление внутренних дел города Курска





03 – скорая медицинская помощь





70-06-14 – аварийно-диспетчерская служба Горводоканала





35-09-11 – аварийно-диспетчерская служба Горэлектросетей