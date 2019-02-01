В курском комитете ЖКХ пояснили, надо ли платить за вывоз строительного мусора

Наверняка каждый курянин рано или поздно задавался вопросом: надо ли платить за вывоз строительного мусора? Как пояснили специалисты комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, в соответствии с федеральным законодательством строительный мусор от текущего ремонта жилых помещений относится к твёрдым коммунальным отходам. Его вывоз обеспечивают региональные операторы по заявке без взимания дополнительной платы.

Что касается строительных отходов, образовавшихся от капитального ремонта жилых помещений, то ранее собственники могли сами вывозить их на полигоны. Теперь это находится в компетенции только региональных операторов или компаний, имеющих лицензию на данную деятельность. Для вывоза строительного мусора жильцы должны заключить соответствующий договор.