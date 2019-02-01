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    Куряне могут оценить качество государственных услуг Росреестра

    Сегодня, 08:52
    Куряне могут оценить качество государственных услуг Росреестра
    Куряне могут оценить качество государственных услуг Росреестра. Как сообщает Кадастровая палата, сделать это можно, оставив отзыв на сайте «Ваш контроль» - vashkontrol.ru.
    Получатели услуг оценивают скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры и уровень комфорта в помещениях. Все оценки и отзывы обобщаются. Сводные отчёты по каждому ведомству направляются ежеквартально в вышестоящие органы власти.
    По данным общероссийской публичной системы «Ваш контроль», в 2018 году граждане в среднем стали более высоко оценивать качество услуг Росреестра. В среднем - на 4,9 балла из 5. В 2017 году средняя оценка составляла 4,85 балла.
    Сейчас к системе мониторинга качества госуслуг подключены Росреестр, ФНС России, МВД России, Росгвардия, Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, ФССП России, Росимущество, Роспотребнадзор, а также все объекты сети МФЦ.

     

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