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    Куряне примут участие в III Международном форуме труда

    Сегодня, 09:15
    Куряне примут участие в III Международном форуме труда
    Куряне примут участие в III Международном форуме труда, который пройдёт с 28 февраля по 1 марта в Санкт-Петербурге. Форум призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с различными аспектами трудовой деятельности, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала Российской Федерации, основанной на передовых научных исследованиях и лучших мировых практиках.
    В форуме будут участвовать представители Правительства России, Совета Федерации, Госдумы, Министерства труда и социальной защиты, а также представители общественных организаций и эксперты. Курскую область на форуме представит председатель комитета по труду и занятости Елена Кулагина.
    В рамках мероприятия пройдут VIII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и трудовой миграции «Рынок труда в контексте пенсионной реформы» и региональное совещание с руководителями органов по труду и занятости субъектов СЗФО и ЦФО по вопросу состояния условий и охраны труда в организациях.

     

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