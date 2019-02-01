Курская «Инвента» обыграла на выезде новосибирское «Динамо»

Очень важный матч в плане распределения мест по итогам регулярного этапа сыграла во вторник курская «Инвента». Подопечные Элен Шакировой играли на выезде в Новосибирске с местным «Динамо» и одолели соперниц со счётом 78:69.

Лучшими в прошедшей встрече стали Ольга Фролкина – на её счету 14 очков, Юлия Козик принесла команде 13 баллов, Елизавета Шабанова и Анна Пачурина заработали по 12.

С 26-ю очками курянки делят 4-е и 5-е место в турнирной таблице регулярки с московским МБА. Решающий матч за место в четвёрке лидеров «Инвента» проведёт 1 марта в подмосковном городе Видное со «Спартой&К». Кстати, уже определился первый соперник нашей команды в плей-офф – это МБА.