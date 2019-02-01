поиск по сайту
 

    Курская «Инвента» обыграла на выезде новосибирское «Динамо»

    Сегодня, 09:55
    Курская «Инвента» обыграла на выезде новосибирское «Динамо»
    Очень важный матч в плане распределения мест по итогам регулярного этапа сыграла во вторник курская «Инвента». Подопечные Элен Шакировой играли на выезде в Новосибирске с местным «Динамо» и одолели соперниц со счётом 78:69.
    Лучшими в прошедшей встрече стали Ольга Фролкина – на её счету 14 очков, Юлия Козик принесла команде 13 баллов, Елизавета Шабанова и Анна Пачурина заработали по 12.
    С 26-ю очками курянки делят 4-е и 5-е место в турнирной таблице регулярки с московским МБА. Решающий матч за место в четвёрке лидеров «Инвента» проведёт 1 марта в подмосковном городе Видное со «Спартой&К». Кстати, уже определился первый соперник нашей команды в плей-офф – это МБА.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама