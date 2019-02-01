В Курской области «Рено» не уступил дорогу «Жигулям» - пострадала женщина
Сегодня, 10:04
Во вторник, 26 февраля в Курской области произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в Советским районе утром, около 8 часов. На 124 км автодороги "Курск - Касторное" 27-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21060, под управлением 62- летнего водителя. В результате столкновения ранения получила 60-летняя пассажирка аиномарки.