Главные инженеры районов электрических сетей Курскэнерго повысили квалификацию

В Пункте тренировки оперативного персонала филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел обучающий семинар для главных инженеров районов электрических сетей (РЭС). В нем приняли участие 28 технических руководителей РЭС.





Программа семинара включала в себя теоритические и практические занятия. Особое внимание было уделено изучению программы модернизации электросетевого комплекса Курскэнерго с применением цифровых технологий. Помимо этого энергетики ознакомились с новейшими методами диагностики оборудования, рассмотрели вопросы выявления и предотвращения потерь электроэнергии в распределительной сети 0,4-10 кВ.





Часть курса была посвящена работе с технической документацией, в частности составлению заявок на материалы для капитального ремонта и технического обслуживания, оформлению документов для проектов по реконструкции. Программа обучения также включала в себя вопросы охраны труда, пожарной и электробезопасности.





Курскэнерго уделяет большое внимание профессиональной подготовке персонала. Ежегодно более 1500 сотрудников филиала повышают квалификацию в рамках различных образовательных форматов.