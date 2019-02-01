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    Главные инженеры районов электрических сетей Курскэнерго повысили квалификацию

    Сегодня, 11:24
    Главные инженеры районов электрических сетей Курскэнерго повысили квалификацию
    В Пункте тренировки оперативного персонала филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел обучающий семинар для главных инженеров районов электрических сетей (РЭС). В нем приняли участие 28 технических руководителей РЭС.

    Программа семинара включала в себя теоритические и практические занятия. Особое внимание было уделено изучению программы модернизации электросетевого комплекса Курскэнерго с применением цифровых технологий. Помимо этого энергетики ознакомились с новейшими методами диагностики оборудования, рассмотрели вопросы выявления и предотвращения потерь электроэнергии в распределительной сети 0,4-10 кВ.

    Часть курса была посвящена работе с технической документацией, в частности составлению заявок на материалы для капитального ремонта и технического обслуживания, оформлению документов для проектов по реконструкции. Программа обучения также включала в себя вопросы охраны труда, пожарной и электробезопасности.

    Курскэнерго уделяет большое внимание профессиональной подготовке персонала. Ежегодно более 1500 сотрудников филиала повышают квалификацию в рамках различных образовательных форматов.

     

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