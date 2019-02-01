Активисты ОНФ обратили внимание Госжилинспекции на некачественную работу управляющей компании в Курске

Управляющая компания, которая обслуживает дом №34 на улице Орловской в Курске, может его лишиться. К такому решению пришла Госжилинспекция после обращения активистов ОНФ по поводу бездействия управляющей компании, обязанной устранить угрозу безопасности жильцам дома.

В доме №34 на улице Орловской в одной из квартир на девятом этаже под крышей начали сыреть и покрываться плесенью стены. По их периметру стали образовываться большие трещины – стены начали отходить от пола. Жильцы обратились в УК, там сделали наружное утепление квартиры. Однако его оказалось недостаточно.

Нарушения правил и норм техэксплуатации привели к тому, что потребовалось усиление ограждающих конструкций стен и новое утепление с расшивкой панельных стыков. Таково заключение экспертизы, которую самостоятельно заказали жильцы.

После обращения активистов ОНФ сотрудники ГЖИ несколько раз выезжали в квартиру и констатировали отсутствие каких-либо изменений. Управляющая компания не выполнила ни одной рекомендации экспертной организации, как это требовалось, к 1 февраля. Последняя инспекция ГЖИ состоялась 12 февраля. Щель между стеной и полом уже составляет почти 1 см, около окон стены тоже разъезжаются. ГЖИ направила документы в суд. За неисполнение предписаний должностное лицо в УК может получить штраф от 50 до 100 тыс. руб., или дисквалификацию на срок до трёх лет, или УК как юрлицо – штраф от 100 до 200 тыс. руб.

«Активисты ОНФ вынуждены говорить о том, что в данном случае УК совершенно безответственно относится к многоквартирным домам, которыми управляет, – считает член регионального штаба ОНФ в Курской области Григорий Елетин. – Они ограничиваются сбором платежей и совершенно не хотят решать проблемы жителей, за что, собственно, и получают деньги. К сожалению, ситуация, как в доме на улице Орловской, в Курске не единична. Дома, построенные 30–50 лет назад, ветшают, в них надо вкладывать средства. В противном случае можно ожидать трагедий. В доме, где расходятся стены, жить опасно, существует угроза обрушения. Существующая система проведения капитального ремонта

многоквартирных домов, даже при достаточном сборе взносов граждан на счёт капитального ремонта, становится в таких случаях беспомощной и неэффективной из-за безразличия отдельных управляющих компаний и отсутствия надлежащего мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Поэтому и жильцы, и контролирующие органы, и общественность должны объединиться, чтобы заставить управляющие компании качественно работать».

ГЖИ установила новый срок для ликвидации опасной ситуации – 15 марта. Если управляющая компания снова проигнорирует предписание контролирующей организации, она может лишиться возможности управлять 10-подъездным девятиэтажным домом.

Активисты ОНФ держат ситуацию на контроле.