Игорь Маковский: «Цифровизация станет ключевым приоритетом инвестиционной программы МРСК Центра в 2019 году»

В ПАО «МРСК Центра»» приступают к реализации инвестиционной программы 2019 года. В этом году компания планирует ввести в строй около 4,8 тысяч километров линий электропередачи и порядка 750 МВА мощности. Объем финансирования программы составит 15, 652 млрд рублей.





Большие объемы работ в текущем году запланированы в рамках первого этапа реализации концепции цифровой трансформации – на эти цели в инвестпрограмме запланировано свыше 5 миллиардов рублей. Так, до конца 2019 года во всех филиалах МРСК Центра (работает в 11 субъектов Центрального федерального округа) в рамках перехода на двухуровневую систему управления будут созданы единые центры управления сетями (ЕЦУС). Аналогичные подразделения создадут в городах с населением свыше ста тысяч человек. ЕЦУС будут оборудованы цифровыми каналами связи и самыми современными информационными системами, что позволит в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.





Также в 2019 году начнется реализация проектов «Цифровой РЭС» и «Цифровая подстанция». Два первых цифровых РЭС в структуре компании будут созданы уже до конца года на базе филиалов Белгородэнерго и Воронежэнерго. В числе основных направлений этого проекта - построение активно-адаптивной сети 6-10 кВ на базе интеллектуальных коммутационных аппаратов, позволяющих в режиме реального времени локализовывать повреждения, автоматически переводя нагрузку с поврежденного на неповрежденный участок сети, а также внедрение интеллектуальных приборов учета электроэнергии.





Одним из первых регионов, где будет построена цифровая подстанция, станет Белгородская область – здесь этот проект будет реализован до конца 2019 года на ПС 35 кВ Никольское филиала «Белгородэнерго». Его результатом станет создание цифрового центра управления распределительной сетью, базирующегося на программно-техническом комплексе защиты автоматики и управления, выполненном по новейшим цифровым технологиям удовлетворяющим международным стандартам. Начнутся в нынешнем году работы по созданию цифровой подстанции и на базе ПС 110/10 кВ «Высокая» в Курской области. Данный питающий центр, введенный в эксплуатацию в 1970 году, имеет важное значение для региона, он обеспечивает электроснабжение воинской части, КГСХА им. И.И. Иванова, многочисленных социальных объектов и жилые районов города Курска. Всего в МРСК Центра в ходе первого этапа цифровой трансформации, который завершится до конца 2020 года, будет создано 10 цифровых РЭС и 9 цифровых подстанций. Кроме того, 100% территории филиалов будут охвачены цифровой радиосвязью. Будет обеспечена стопроцентная наблюдаемость подстанций 35-110 кВ, а в 31 РЭС проведут комплексную автоматизацию сети 6-10 киловольт и внедрят комплексную систему энергомониторинга.





Реализация концепции проектов цифровой трансформации в ПАО «МРСК Центра» позволит снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры, снизить потери в сетях, значительно сократить количество и время ликвидации технологических нарушений и как следствие – повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.



