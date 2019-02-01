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    Курянин чуть не лишился заграничного отпуска из-за алиментов для дочери

    Сегодня, 14:06
    Курянин чуть не лишился заграничного отпуска из-за алиментов для дочери
    С жителя Курска сняли ограничение выезда за пределы России, после того, как он полностью погасил долг по алиментам на содержание своей несовершеннолетней дочери. Задолжал нерадивый папаша 360 тысяч рублей.
    Как рассказали в региональном УФССП, мужчина решил поехать в отпуск в Таиланд.  Он узнал, что при наличии долга по алиментам его за границу не пустят. Должник сразу же отправился к приставам, и оплатил всю сумму, а также 25 тысяч рублей исполнительского сбора. 
    Улететь в теплые страны он в итоге смог, но при этом мужчине пришлось поменять билет на самолёт с утреннего рейса на вечерний. 
    Исполнительный документ направлен на удержание из заработанной платы по месту работы должника.

     

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