Под Курском из-за кражи проводов с водонапорной башни два хутора остались без воды

В Медвенском районе Курской области возбуждено уголовное дело о приведении в негодность объектов водоснабжения.

В двух хуторах района довольно долго не было питьевой воды. На это обратила внимание прокуратура. Выяснилось, что причиной возникновения аварийной ситуации стало то, что объекты жизнеобеспечения были приведены в негодность.

Как показала проверка, летом 2018 года неизвестные лица на хуторе Кондратьевка и хуторе Спасские Выселки похитили электрооборудование и электропровода, подающие электричество к насосу водонапорной башни. В результате оборудование вышло из строя.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.