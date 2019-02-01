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    Под Курском из-за кражи проводов с водонапорной башни два хутора остались без воды

    Сегодня, 14:14
    Под Курском из-за кражи проводов с водонапорной башни два хутора остались без воды
    В Медвенском районе Курской области возбуждено уголовное дело о приведении в негодность объектов водоснабжения.
    В двух хуторах района довольно долго не было питьевой воды. На это обратила внимание прокуратура. Выяснилось, что причиной возникновения аварийной ситуации стало то, что объекты жизнеобеспечения были приведены в негодность.
    Как показала проверка, летом 2018 года неизвестные лица на хуторе Кондратьевка и хуторе Спасские Выселки похитили электрооборудование и электропровода, подающие электричество к насосу водонапорной башни. В результате оборудование вышло из строя.
    По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

     

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