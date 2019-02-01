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    В Курске участнику банды Волобуева дали 12 лет колонии строгого режима

    Сегодня, 14:38
    В Курске участнику банды Волобуева дали 12 лет колонии строгого режима
    26 февраля в Ленинский районный суд Курска вынес приговор 44-летнему Максиму Пахомову, которого обвиняли в тяжких и особо тяжких преступлениях. На счету осуждённого поджог BMW X5 на улице Щепкина, участие в незаконном обороте оружия, вымогательство у курского предпринимателя 20 гаражей на проспекте Победы, стоимость которых более 8 млн. рублей, а также резонансное убийство криминального авторитета Сергея Делюкина. Его убили в феврале 2013-го - застрелили у подъезда многоэтажки на проезде Сергеева, когда мужчина выносил мусор. 9 выстрелов в спину. 
    По информации следствия, Пахомов с 2004 по 2013 годы входил в преступное сообщество братьев Волобуевых, выступал в роли исполнителя. Вместе с другими членами банды участвовал в обсуждении и планировании преступлений. Так, например, к убийству Делюкина подельники готовились не менее года.
    Пахомов заключил со следствием досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке.
    Суд приговорил Максима Пахомова к 12 годам колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск от жены и матери Сергея Делюкина, которые признаны потерпевшими по уголовному делу. Пахомову должен заплатить им 2 миллиона рублей.
     
     

     

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