В Курске участнику банды Волобуева дали 12 лет колонии строгого режима

26 февраля в Ленинский районный суд Курска вынес приговор 44-летнему Максиму Пахомову, которого обвиняли в тяжких и особо тяжких преступлениях. На счету осуждённого поджог BMW X5 на улице Щепкина, участие в незаконном обороте оружия, вымогательство у курского предпринимателя 20 гаражей на проспекте Победы, стоимость которых более 8 млн. рублей, а также резонансное убийство криминального авторитета Сергея Делюкина. Его убили в феврале 2013-го - застрелили у подъезда многоэтажки на проезде Сергеева, когда мужчина выносил мусор. 9 выстрелов в спину.

По информации следствия, Пахомов с 2004 по 2013 годы входил в преступное сообщество братьев Волобуевых, выступал в роли исполнителя. Вместе с другими членами банды участвовал в обсуждении и планировании преступлений. Так, например, к убийству Делюкина подельники готовились не менее года.

Пахомов заключил со следствием досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке.

Суд приговорил Максима Пахомова к 12 годам колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск от жены и матери Сергея Делюкина, которые признаны потерпевшими по уголовному делу. Пахомову должен заплатить им 2 миллиона рублей.