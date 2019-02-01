В Курске перегоняли военную технику. БТРы смяли легковушки
Сегодня, 15:06
Необычная авария произошла сегодня в центре Курска. На улице Дзержинского перегоняли военную технику. Несколько БТРов чинно проследовали на улицу Красной Армии. А на подъезде к площади Добролюбова в колонну втиснулись легковушки. В итоге БТРы смяли несколько автомобилей. Видимо, первый БТР остановился, а второй не успел среагировать и таким образом собрал паровозик из четырех автомобилей. «Это Россия», - пишут комментарии пользователи соцсетей. Видео и множество фотографий опубликованы во «ВКонтакте».