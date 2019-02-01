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    Молодой курянин обчистил карту пенсионера, деньги прокутил в клубах

    Сегодня, 16:07
    Молодой курянин обчистил карту пенсионера, деньги прокутил в клубах
    Сотрудники Дмитриевского отдела полиции установили подозреваемого в краже денег с карты 87-летнего пенсионера. 23-летний молодой человек сожительствовал с родственницей потерпевшего. После очередного конфликта с девушкой подозреваемый уехал, прихватив с собой банковскую карту её родственника, наверняка зная, что там хранится крупная сумма. В ближайшем банкомате снял с кредитки более 20 тысяч рублей. На похищенные деньги он развлекался в Курске, а затем отправился в Москву. На карту не была подключена услуга мобильного банка, поэтому пенсионер не знал, что карта уже пуста. Пропажа крупной суммы обнаружилась, когда спустя время семье понадобились деньги. Не найдя кредитку, при обращении в банк выяснилось, что на счету нулевой баланс. Тогда и поступило обращение в полицию.
    По возвращении злоумышленника из столицы, его задержали полицейские, которые на тот момент собрали доказательства причастности к краже. Молодой человек при первом опросе в подробностях пояснил, как совершил хищение.
    Возбуждено уголовное дело. Выезжать за пределы области на время следствия подозреваемому запрещено.

     

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