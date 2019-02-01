Наломал дров. Курскому пенсионеру грозит срок за незаконную рубку деревьев

В Рыльском районе Курской области проводится проверка по факту незаконной рубки лесных деревьев. Пропажу 14-ти деревьев различных пород и возраста в урочище обнаружили лесники, которые незамедлительно сообщили об этом в полицию. Оперативники и участковые уполномоченные после отработки административного участка выяснили, что к незаконным действиям причастен 62-летний житель соседнего населённого пункта. Срубленные деревья он собирался использовать для своего домашнего хозяйства. Однако для заготовки дров предпочёл не брать официального разрешения, а добыть их незаконно. По предварительным оценкам, ущерб от его действий составил почти 90 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

В случае, если вина мужчины к преступлению будет доказана, ему может грозить крупный штраф от пятисот тысяч до 1,5 миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до четырёх лет.