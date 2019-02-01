Пьяный курянин пытался дать взятку автоинспектору

В Золотухинском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику дорожно-патрульной службы

По данным СУ СК России по Курской области, 26 января 2019 года днём сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 53-летнего мужчины вблизи автобусной остановки деревни Дерлово Золотухинского района Курской области. В ходе беседы инспектор почувствовал от водителя запах алкоголя. Подозреваемый понимая, что в отношении него, управлявшего в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, будет составлен административный материал, находясь в салоне служебного автомобиля ДПС, передал инспектору ДПС в качестве взятки 20 000 рублей.

Однако инспектор ДПС от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции.

В итоге автомобилист стал фигураном уголовного дела. Расследование продолжается.