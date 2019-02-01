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    Родители курских выпускников успешно сдали ЕГЭ

    Сегодня, 18:21
    Родители курских выпускников успешно сдали ЕГЭ
    Во вторник, 26 февраля в школе № 60 прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в которой приняли участие 29 родителей курских 11-классников, а также председатель комитета образования города Курска С.И. Белкин и заместитель председателя комитета образования и науки Курской области С.В. Шевелева.
    Родители выпускников получили  возможность пройти все этапы единого госэкзамена: они увидели, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ и происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена, а также выполнили примерные задания по русскому языку.
    Подведение итогов госэкзамена для родителей проходило в рамках «круглого стола»: все участники всероссийской акции справились со сдачей ЕГЭ успешно.

     

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