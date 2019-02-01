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    В Курской области пожарные спасли людей из горящей многоэтажки

    Сегодня, 16:54
    В Курской области пожарные спасли людей из горящей многоэтажки
    Ночью в Курчатове Курской области горела многоэтажка. Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме  поступило на номер «Службы спасения - 112» сегодня, 27 февраля в 01:50. Житель одной из квартир сообщил, что на лестничной площадке второго этажа горит диван. Подъезд заволокло дымом.
    Через несколько минут после сообщения на месте были огнеборцы 7 пожарно-спасательной части. Два звена газодымозащитников приступили к эвакуации жителей - с помощью специальных устройств "самоспасов" спасли 6 человек, из них - один ребёнок. Ещё 17 жильцов самостоятельно или с помощью пожарных покинули свои квартиры. Загорание оперативно ликвидировали. Огонь успел уничтожить стоящий в подъезде диван и частично повредил две входные двери в квартиры. После проветривания помещений люди вернулись в дом. Никому из жильцов медицинская помощь не потребовалась.
    Причина пожара устанавливается.

     

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