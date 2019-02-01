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    Подробности аварии с БТРами в Курске

    Сегодня, 17:22
    Подробности аварии с БТРами в Курске
    Необычная массовая авария произошла сегодня в центре Курска. На улице Дзержинского перегоняли военную технику в одну из воинских частей города. Несколько БТРов чинно проследовали на улицу Красной Армии. 
    Военная техника двигалась в сторону улицы Добролюбова, в общем транспортном потоке. Перед светофором вереница машин остановилась и, впередистоящий БТР резко сдал назад, в результате легковушки, можно сказать, нанизались  друг на друга. 
    - Впереди ехал БТР. Неожиданно он начал сдавать назад, но время для маневров было уже упущено. Несмотря на сигналы, он сдавал и сдавал назад. В итоге он смял нашу машину и таким образом смял еще и несколько следующих, - рассказал мужчина, ехавший в «Фольксвагене», - говорит один из участников аварии. 
    Со слов очевидцев и участников ДТП, военные пояснили, что у бронемашины было не исправлено сцепление. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Виновников происшествия установит экспертиза. 

    «Это Россия», - пишут комментарии пользователи соцсетей. Видео и множество фотографий опубликованы во «ВКонтакте». 

     

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