Подробности аварии с БТРами в Курске

Необычная массовая авария произошла сегодня в центре Курска. На улице Дзержинского перегоняли военную технику в одну из воинских частей города. Несколько БТРов чинно проследовали на улицу Красной Армии.

Военная техника двигалась в сторону улицы Добролюбова, в общем транспортном потоке. Перед светофором вереница машин остановилась и, впередистоящий БТР резко сдал назад, в результате легковушки, можно сказать, нанизались друг на друга.

- Впереди ехал БТР. Неожиданно он начал сдавать назад, но время для маневров было уже упущено. Несмотря на сигналы, он сдавал и сдавал назад. В итоге он смял нашу машину и таким образом смял еще и несколько следующих, - рассказал мужчина, ехавший в «Фольксвагене», - говорит один из участников аварии.

Со слов очевидцев и участников ДТП, военные пояснили, что у бронемашины было не исправлено сцепление. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Виновников происшествия установит экспертиза.





«Это Россия», - пишут комментарии пользователи соцсетей. Видео и множество фотографий опубликованы во « ВКонтакте ».



