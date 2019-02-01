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    Курянин пытался изнасиловать жену своего брата

    Сегодня, 08:49
    Курянин пытался изнасиловать жену своего брата
    В Курской области расследуют уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Суджанского района.  
    По версии следствия, вечером 31 января 2019 года мужчина, будучи нетрезвым, пришёл в гости к 45-летней жене своего родного брата. Подозреваемый знал, что его брат находится на заработках в Москве. Воспользовавшись отсутствием родственника курянин решил изнасиловать его жену. 
    Реализуя задуманное подозреваемый, применяя физическую силу, снял с женщины халат и повалил её на диван, - рассказали в СУ СК России по Курской области.
    Однако потерпевшая оказала ему активное сопротивление. Ей удалось вырваться и убежать.
    В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

     

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