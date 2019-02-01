Курянин пытался изнасиловать жену своего брата

В Курской области расследуют уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Суджанского района.

По версии следствия, вечером 31 января 2019 года мужчина, будучи нетрезвым, пришёл в гости к 45-летней жене своего родного брата. Подозреваемый знал, что его брат находится на заработках в Москве. Воспользовавшись отсутствием родственника курянин решил изнасиловать его жену.

Реализуя задуманное подозреваемый, применяя физическую силу, снял с женщины халат и повалил её на диван, - рассказали в СУ СК России по Курской области.

Однако потерпевшая оказала ему активное сопротивление. Ей удалось вырваться и убежать.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.



