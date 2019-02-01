В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк Полпреда Президента РФ Игоря Щеголева ознакомили с процедурой открытия эскроу-счёта

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев во время своего рабочего визита в Воронеж посетил дополнительный офис №9013/0182 Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк на улице Ворошилова. Здесь его вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым встречали Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин, заместитель Председателя ЦЧБ Александр Закурдаев, заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Сергей Полянский.





Губернаторы и Полпред Президента ознакомились с процедурой открытия эскроу-счета на примере жителя Воронежа, который купил квартиру у ООО «СРК «Дон» в селе Ямное. Эта процедура осуществляется в системе Сбербанка «CRM Розничный». Клиентом были подписаны документы, подготовленные банком совместно со строительной компанией. Для оформления операции «дольщику» потребовался только паспорт, а время на открытие счета заняло не более 10 минут.





Эскроу-счета позволяют аккумулировать средства «дольщиков». На них перечисляется стоимость квартиры, указанная в договоре участия в долевом строительстве. Банк передает эти денежные средства застройщику только после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. Таким образом, банк выступает гарантом сохранности денежных средств покупателей жилья. Открытие эскроу-счетов является простой и прозрачной процедурой как для сотрудников Сбербанка, так и для клиентов.





В течение переходного периода, с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, использование эскроу-счетов застройщиками при привлечении средств дольщиков носит добровольный характер. С 1 июля текущего года оно станет обязательным по всей стране. В Воронеже два застройщика уже перешли на новую схему работы, а всего на сегодняшний день в ПАО Сбербанк открыто уже 140 эскроу-счетов.





- У нас все готово для работы в новых условиях, продиктованных вступлением в силу Федерального закона №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Мы окажем действенную поддержку участникам строительного рынка. Наша цель – обеспечить бесшовный переход в новую реальность. Самый важный показатель, который мы будем рады увидеть, – это количество рассматриваемых проектов, чтобы обеспечить бесперебойную работу отрасли после 1 июля 2019 года. Успехи прошлого года подкрепляют уверенность в том, что эта задача нам по силам.





В частности, в 2018 году Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк было профинансировано возведение почти 200 000 кв. метров жилья. Сейчас его кредитный портфель в целом по направлению «Финансирование недвижимости» составляет около 43 млрд рублей.





С помощью Центрально-Черноземного банка в 2018 году более 41 тысячи семей отпраздновали новоселье, что почти в 1,4 раза больше показателей 2017 года. Сейчас более 40% жилищных кредитов оформляется по заявкам, полученным через сервис «ДомКлик», который Сбербанк начал развивать в 2017 году. Благодаря электронному документообороту удалось значительно повысить скорость выдачи кредитов. Еще один рекорд Центрально-Черноземного банка – 20 часов между получением заявки и перечислением кредита в оплату за покупаемую квартиру.



