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    В Курской области признали запрещёнными несколько групп «ВКонтакте»

    Сегодня, 09:34
    В Курской области признали запрещёнными несколько групп «ВКонтакте»
    Прокуратура Пристенского района Курской области провела мониторинг сети Интернет. Надзорное ведомство выявляло информацию, запрещённую для распространения на территории страны.
    В результате проверки выяснилось, что в соцсети «ВКонтакте» созданы группы, в которых  распространялась идеология неформального молодёжного криминализированного движения. Они пропагандировали так называемую философию воров в законе и тюремные понятия, ставя их выше российского законодательства.
    В этой же соцсети обнаружились и группы, в которых пропагандировалось самоубийство, в том числе среди несовершеннолетних.
    Прокурор Пристенского района направил в суд исковые заявления, в которых потребовал признать эту информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.
    Требования прокурора суд полностью удовлетворил. 

     

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