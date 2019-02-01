В Курской области признали запрещёнными несколько групп «ВКонтакте»

Прокуратура Пристенского района Курской области провела мониторинг сети Интернет. Надзорное ведомство выявляло информацию, запрещённую для распространения на территории страны.

В результате проверки выяснилось, что в соцсети «ВКонтакте» созданы группы, в которых распространялась идеология неформального молодёжного криминализированного движения. Они пропагандировали так называемую философию воров в законе и тюремные понятия, ставя их выше российского законодательства.

В этой же соцсети обнаружились и группы, в которых пропагандировалось самоубийство, в том числе среди несовершеннолетних.

Прокурор Пристенского района направил в суд исковые заявления, в которых потребовал признать эту информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил.