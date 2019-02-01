Куряне назвали проект территории около Ермошкина озера школьным чертежом

Активисты Общероссийского народного фронта в Курской области встретились с жителями многоэтажных домов рядом с зоной отдыха на Ермошкином озере. Решение об этом было принято по итогам общественных обсуждений проектов территорий, которые планируется обустроить в Курске в 2019 г. в рамках программы формирования комфортной городской среды. Активисты ОНФ аккумулировали идеи курян и направили свод предложений в Курское горсобрание, чтобы повлиять на проект благоустройства Ермошкина озера.

Проекты трёх общественных территорий, разработанных городскими архитекторами, вызвали шквал критики со стороны участников обсуждений. Наиболее активную позицию проявили куряне, которые живут около Ермошкина озера. У горожан оказалось много конструктивных пожеланий, которые проектировщики не учли. Куряне назвали муниципальный проект школьным чертежом. Архитекторы решили, что в зоне отдыха должен появиться теннисный корт, но при этом, например, не предусмотрели строительство туалета с подключением к централизованному водоснабжению и канализации. Забыли про обязательный рядом с водными объектами медпункт, спасательную вышку и т.п.

Активисты Общероссийского народного фронта в ходе слушаний поддержали жителей и напомнили администрации Курска о необходимости следовать рекомендациям Минстроя РФ и пожеланиям горожан.

На встрече с активистами ОНФ куряне говорили о том, что проект обустройства не отвечает приоритетному функционалу зоны отдыха Ермошкина озера. С учётом того, что на берегу озера расположены жилые многоэтажные дома, жители хотели бы получить благоустроенный парк с дорожками для прогулок и площадку с уличными тренажёрами. Так зона отдыха получится минимально шумной. Мнения о необходимости планирования площадки для выгула собак или мест для пикников разделились. Большинство выступило против, жалуясь на шум, мусор, аргументируя тем, что на озере много детей, для которых может быть опасно находиться рядом с животными и наблюдать за праздниками взрослых.

Куряне также отметили, что парк, несколько лет назад переданный в муниципальную собственность, остаётся неухоженным: плохо организован вывоз мусора, полиция неудовлетворительно обеспечивает патрулирование территории, поэтому часто на озере много пьяных компаний. Из-за «диких пикников» нарушен газон, остались много следов от выжженных кострищ.

«У жителей есть конкретные предложения по благоустройству территории, – заявила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Курской области Анна Коновалова. – Сейчас, пока не определён объём финансирования каждого проекта, пока не утверждено техническое задание для поиска подрядчика, есть шанс скорректировать муниципальный проект с учётом пожеланий горожан. Мы предпримем все усилия, чтобы мнение курян власть услышала и реализовала их идеи по максимуму в рамках выделенных денег на благоустройства зоны отдыха Ермошкина озера».