В магазине Курской области торговали фаршем с листерией

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку в магазине «Продукты» индивидуального предпринимателя, в Рыльске Курской области. Как оказалось, в магазина торговали опасной для здоровья едой. Представители ведомства нашли на прилавках торговой точки куриные головы и ноги, на упаковках которых не было информации о наименовании продукции, изготовителе, датах выработки, сроках годности и условиях хранения.

Кроме того, в холодильной камере обнаружили колбасу варёная из мяса птицы с добавлением свиного шпика «Экстра» без информации о дате изготовления, что не позволило установить срок годности этой продукции.

Специалисты также взяли пробы пищевой продукции и направили на исследование в Орловский филиал ФГБУ ЦНМВЛ. В лаборатории в пробе фарша куриного обнаружили листерию (Listeria monocytogenes).

Некачественную продукцию сняли с реализации и утилизировали в ООО «Экорт».

Виновных оштрафовали.