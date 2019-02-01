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    В магазине Курской области торговали фаршем с листерией

    Сегодня, 11:26
    В магазине Курской области торговали фаршем с листерией
    Специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели внеплановую проверку в магазине «Продукты» индивидуального предпринимателя, в Рыльске Курской области. Как оказалось, в магазина торговали опасной для здоровья едой. Представители ведомства нашли на прилавках торговой точки куриные головы и ноги, на упаковках которых не было информации о наименовании продукции, изготовителе, датах выработки, сроках годности и условиях хранения. 
    Кроме того, в холодильной камере обнаружили колбасу варёная из мяса птицы с добавлением свиного шпика «Экстра» без информации о дате изготовления, что не позволило установить срок годности этой продукции.
    Специалисты также взяли пробы пищевой продукции и направили на исследование в Орловский филиал ФГБУ ЦНМВЛ. В лаборатории в пробе фарша куриного обнаружили листерию (Listeria monocytogenes).
     Некачественную продукцию сняли с реализации и утилизировали в ООО «Экорт».
     Виновных оштрафовали. 

     

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