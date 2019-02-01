Игорь Маковский: «Благодаря максимальной концентрации и качественно проведенной предзимней подготовке мы помогаем справиться с последствиями масштабных снегопадов коллегам из соседних областей»

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в ГК «Pоссети») подвели итоги первой половины отопительного периода. Компания подошла к нему во всеоружии, в полном объеме выполнив все подготовительные мероприятия и предприняв дополнительные меры в дни новогодних каникул, благодаря чему обеспечила надежную работу электросетевого комплекса во всех регионах своей деятельности. Однако, вторая половина января и февраль принесли энергетикам новые испытания.





Первое испытание им пришлось выдержать на территории соседней Ленинградской области. Северо-западный регион, оказался под ударом шторма «Аапели», сопровождавшегося обильными снегопадами и порывами ветра до 25 м\с, что привело к масштабным нарушениям электроснабжения потребителей. Без света и тепла остались более 20 тысяч человек.









На помощь энергетикам Ленэнерго поспешили бригады из соседних ДЗО «Россетей». МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья направили в Ленинградскую область 51 аварийно-восстановительную бригаду в составе порядка 350 человек и свыше 120 единиц техники. В зону ответственности группировки вошли Гатчинский, Рощинский и Выборгский районы. Специалисты Общества выявляли и устраняли повреждения на воздушных линиях, занимались расчисткой просек. Работы продолжались с 17 января по 15 февраля.





Чуть позже энергетикам МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья пришлось отражать удары стихии уже на своей территории: сильнейший снегопад с гололедицей пришел сразу в несколько регионов их операционной ответственности в Центральном федеральном округе. Самая непростая ситуация сложилась в Рязанской области, где в ночь с 6 на 7 февраля вследствие обильного снегопада произошли масштабные отключения во множестве населенных пунктов. Больше всего от ударов стихии пострадали Скопинский, Спасский, Шиловский и Ряжский районы.





Рязанские энергетики отреагировали незамедлительно — на борьбу с последствиями снегопада были направлены 65 бригад в составе 180 человек, укомплектованных всем необходимым для ликвидации технологических нарушений в труднодоступной местности. На помощь коллегам оперативно прибыли 25 бригад из соседних филиалов МРСК Центра и Приволжья — Нижновэнерго, Тулэнерго, Владимирэнерго, а также МРСК Центра — Тамбовэнерго и Липецкэнерго. В ГУ МЧС по Рязанской области была создана группировка в составе 60 человек и 12 единиц техники для оказания помощи энергетикам по опиловке деревьев.





Восстановление энергоснабжения в пострадавших районах продолжались весь день 7 февраля и всю последующую ночь. Уже к утру 8 февраля повреждения, зафиксированные в электросетях 6–10 кВ и выше были устранены.





Практически в эти же дни специалистам МРСК Центра снова пришлось прийти на помощь коллегам – в этот раз из МРСК Юга. На западе Ростовской области из-за обильного гололедообразования и действий злоумышленников, срезавших металлические пояса анкерных опор ЛЭП для сдачи в пункты приема металлолома, произошло падение нескольких опор. В результате было нарушено энергоснабжение потребителей города Гуково и ряда населенных пунктов Красносулинского района. В ликвидации нештатной ситуации приняли участие пять бригад из белгородского, воронежского и тамбовского филиалов МРСК Центра. Они работали в Гуково, где занимались ремонтом обершетки опор, перетяжкой провода на ВЛ 110 кВ, а также обивкой гололеда.





А 13 февраля в Центр и Приволжье снова пришел циклон с сильным ветром и снегопадами. Основной его удар пришелся на Брянскую, Калужскую, Тамбовскую, Тульскую, Рязанскую и Нижегородскую области. Электросетевой комплекс данных регионов серьезного ущерба не получил. Надежность электроснабжения в отдельных районах, где наблюдались единичные перебои в работе сетей, была повышена за счет установленных резервных источников электроснабжения. Энергетики оперативно устраняли технологические нарушения, к местам проведения работ были переброшены мобильные бригады из ближайших филиалов энергокомпании, что позволило консолидировать силы и сократить сроки восстановления энергоснабжения потребителей. Все восстановительные работы были завершены до конца дня 13 февраля





Отопительный сезон продолжается, и специалисты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья не теряют концентрации. В общей сложности к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 903 бригады в составе более 12 760 человек, 4 331 единица автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около 1 913 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 57,68 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения.



