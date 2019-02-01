Курянин незаконно получал "чернобыльские" выплаты и стал фигурантом уголовного дела

В отношении жителя Поныровского района Курской области возбуждено уголовное дело. Курянина обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).

Как установила прокуратура, мужчина зарегистрирован в с. Березовец Поныровского района. Населённый пункт отнесён к территории, входящей в зону радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В связи с этим селянин каждый месяц получал соответствующие денежные выплаты.

По факту же оказалось, что мужчина по указанному адресу либо на территории иного населённого пункта, находящегося в границах зон радиоактивного заражения, не проживает. О перемене места жительства и отсутствии оснований для начисления выплат органы пенсионного фонда он не уведомил. В результате областное Отделение Пенсионного фонда лишилось 33 тыс. руб.



