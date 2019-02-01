поиск по сайту
 

    Курянин незаконно получал "чернобыльские" выплаты и стал фигурантом уголовного дела

    Сегодня, 15:23
    Курянин незаконно получал
    В отношении жителя Поныровского района Курской области возбуждено уголовное дело. Курянина обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). 
    Как установила прокуратура, мужчина зарегистрирован в с. Березовец  Поныровского района. Населённый пункт отнесён к территории, входящей в зону радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В связи с этим селянин каждый месяц получал соответствующие денежные выплаты.
    По факту же оказалось, что  мужчина по указанному адресу либо на территории иного населённого пункта, находящегося в границах зон радиоактивного заражения, не проживает. О перемене места жительства и отсутствии оснований для начисления выплат органы пенсионного фонда он не уведомил. В результате областное Отделение Пенсионного фонда лишилось 33 тыс. руб.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама