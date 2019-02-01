На курский станциях по борьбе с болезнями животных обнаружили просроченные лекарства

Областная прокуратура выявила нарушения в деятельности станций по борьбе с болезнями животных.

В учреждениях хранятся лекарственные средства для ветеринарного применения с истёкшим сроком годности, а средства для борьбы с потенциальными переносчиками вируса африканской чумы свиней и вовсе отсутствуют.

По постановлениям прокуроров региональное Управление Россельхознадзора привлекло руководителей станций по борьбе с болезнями животных к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Руководителям областных учреждений внесены представления об устранении указанных нарушений и недопущении их в дальнейшем.

Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.