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    На курский станциях по борьбе с болезнями животных обнаружили просроченные лекарства

    Сегодня, 15:37
    На курский станциях по борьбе с болезнями животных обнаружили просроченные лекарства
    Областная прокуратура выявила нарушения в деятельности станций по борьбе с болезнями животных.
    В учреждениях хранятся  лекарственные средства для ветеринарного применения с истёкшим сроком годности, а средства для борьбы с потенциальными переносчиками вируса африканской чумы свиней и вовсе отсутствуют. 
    По постановлениям прокуроров региональное Управление Россельхознадзора привлекло руководителей станций по борьбе с болезнями животных к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Руководителям областных учреждений внесены представления об устранении указанных нарушений и недопущении их в дальнейшем.
    Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры. 

     

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