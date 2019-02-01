1 марта в Курске даст мастер-класс заслуженный архитектор России

1 марта Курск посетит Заслуженный архитектор России Никита Игоревич Явейн – сын советского архитектора Игоря Георгиевича Явейна, автора проектов зданий свыше 100 вокзалов, в том числе железнодорожного вокзала в Курске и Центрального (Курского) вокзала в Москве.

В пятницу в 16.00 в конференц-зале Курского государственного университета (г. Курск, ул. Радищева, 33) он встретится с будущими архитекторами – студентами курских вузов и проведёт для них мастер-класс.





Никита Игоревич Явейн советский и российский архитектор, заслуженный архитектор России, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Санкт-Петербургского Государственного Академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (Академии Художеств), руководитель Архитектурного бюро «Студия 44».

Никита Явейн - сторонник современной архитектуры и противник строительства зданий в стиле неоклассицизма в историческом центре Петербурга. Крайне негативно относится к градозащитникам и их сторонникам, обвиняя их в том, что они требуют подражать и копировать «имперскую архитектуру», игнорируя принципы демократических ценностей. По мнению Явейна новые здания не должны скрывать даты своего рождения, но при этом Явейн уверен, что здание должно быть грамотно спроектировано и сочетаться с окружающей застройкой.

Наиболее известные его проекты: Офисно-коммерческий центр на Невском пр., 25 (Санкт-Петербург), Ладожский вокзал (Санкт-Петербург), Бизнес-центр на Невском пр., 38 (Санкт-Петербург), Академия танца Бориса Эйфмана, Санкт-Петербург, реконструкция и реставрация восточного крыла здания Главного штаба.



