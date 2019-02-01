В Курске в 2018 году по бесплатным путёвкам отдохнули 396 детей из многодетных семей

Один из акцентов в недавнем Послании В.В. Путина Федеральному Собранию был сделан на поддержке многодетных семей.

В Курске число таких семей в последние годы растет: если в 2016 году их было 2334, то сегодня в городе проживает 2855 многодетных семей, воспитывающих 9219 несовершеннолетних детей.

Система мер социальной помощи семьям с детьми устанавливается на государственном, региональном и муниципальном уровнях и в настоящий момент включает в себя 19 видов мер поддержки. Так, в Курске активно реализуется областной Закон № 74 «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Курской области» от 21.09.2011 года, при этом городские органы муниципальной власти приняли на себя дополнительные обязательства по поддержке семей с детьми.

Дети из многодетных курских семей имеют право на получение бесплатного питания в школе, в городе действует право бесплатного – по транспортной карте – проезда на городских маршрутах транспорта общего пользования для детей и многодетных родителей, имеющих на иждивении троих и более несовершеннолетних детей.

С 2011 года функционирует муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», среди патронатных семей учреждения 48 – многодетные.

С 2010 года дети из многодетных семей, нуждающиеся в социальной поддержке в виде бесплатного отдыха и оздоровления, получают её за счёт средств бюджета. Только в 2018 году по бесплатным путевкам в санаторных организациях и оздоровительных лагерях отдохнули 396 ребят из многодетных семей.

Семьи, в которых одновременно родилось трое детей, обеспечиваются бесплатными молочными продуктами детского питания через МБУЗ «Молочная кухня» - таких в городе Курске 21 семья. Кроме того, многодетным семьям предусмотрена компенсация оплаты за пребывание ребёнка в детском саду, которая на третьего и последующих детей составляет 70 процентов. Дети из многодетных семей также имеют право первоочередного обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях.