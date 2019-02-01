Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Курске

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21.00 28.02.2019 по 21:00 01.03.2019 облачно с прояснениями. Ночью умеренные, днём небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами налипание мокрого снега и мороси. На дорогах гололедица. Ветер Северо-западный ночью 5-10, днем 7-12, местами до 15 м/с. Температура: по области ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем от 2º мороза до 3º тепла.





Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Помните: от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей.

В региональном МЧС напоминают: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».



