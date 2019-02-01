В Промсвязьбанке рассказали о запуске Системы быстрых платежей

В Промсвязьбанке рассказали клиентам о запуске Системы быстрых платежей (СБП), позволяющей переводить деньги на счета получателей с помощью номера телефона. Средства могут поступать на счета, зарегистрированные в других кредитных предприятиях, пишет live24.ru.

Промсвязьбанк с помощью СБП позволит пользователям круглосуточно осуществлять переводы, где оператором окажется ЦБ. В качестве расчетно-клирингового центра выступит НСПК. Специалисты запустили новинку в пару этапов. Разработчики добавили функцию транзакций на счета в других банках. С помощью данных возможностей россияне могут пересылать определенные суммы родственникам и друзьям, а также использовать собственные счета для гашения задолженности. В дальнейшем планируется запуск функционала для юридических лиц, включая применение QR-кодов.

Сергей Малышев, занимающий пост главы цифрового бизнеса Промсвязьбанка, назвал СБП «новым словом» в платежной инфраструктуре. Руководители кредитного предприятия рады предоставить клиентам новые возможности сервиса. Теперь для осуществления транзакции нужно ввести номер телефона получателя, а не его реквизиты. Активное развитие технологии приведет к уменьшению ограничений и к появлению конкуренции другого уровня.

Промсвязьбанк до 31 мая проводит акцию, предусматривающую нулевую комиссию при переводе средств на дебетовые карты. После нескольких месяцев специалисты установят рыночные цены. Для активации услуги клиентам необходимо в интернет-сервисе или же в приложении зайти в личный кабинет, выбрать соответствующий отдел и заполнить необходимую информацию: счет списания, банк и телефон получателя, а также указать сумму транзакции. Функционал доступен для финансовых компаний, присоединившихся к программе СБП.

Подробнее ознакомиться с условиями переводов по СБП вы можете на сайте.