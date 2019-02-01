Курская область. В Железногорске один водитель въехал в сугроб, другой около ТЦ сбил школьницу

В среду, 27 февраля в Железногорске Курской области случились две аварии, в которых пострадали люди. Утром в 08:00 на а/д №9 61-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (снежный вал). В результате аварии автомобилист получил травмы. В вечером, около 20 часов на прилегающей террирории к торговому центру напротив д. 57 по ул. Ленина 37-летний водитель на «Шкоде» допустил наезд на 15-летнюю девушку-пешехода. Школьница шла по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП девочка получила ранения. Сегодня, 16:48 К списку новостей