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    Курская область. В Железногорске один водитель въехал в сугроб, другой около ТЦ сбил школьницу

    Сегодня, 16:48
    Курская область. В Железногорске один водитель въехал в сугроб, другой около ТЦ сбил школьницу
    В среду, 27 февраля в Железногорске Курской области случились две аварии, в которых пострадали люди. Утром в 08:00 на а/д №9 61-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (снежный вал). В результате аварии автомобилист получил травмы. В вечером, около 20 часов на прилегающей террирории к торговому центру напротив д. 57 по ул. Ленина 37-летний водитель на «Шкоде» допустил наезд на 15-летнюю девушку-пешехода. Школьница шла по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП девочка получила ранения.

     

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