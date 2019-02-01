Под Курском почтальон присвоила деньги многодетной семьи

В Конышевском районе Курской области возбуждено уголовное дело в отношении почтальона. Сотрудница почты присвоила себе деньги многодетной семьи.

В прокуратуру обратилась местная жительница по вопросу невыплаты компенсации за коммунальные услуги.

Её семья многодетная, получает компенсационные выплаты за коммунальные услуги. Из представленных в прокуратуру документов следовало, что женщина получила в качестве компенсации 4 тыс. 355 руб. Об этом свидетельствовали подписи в квитанциях. Однако селянка настаивала на том, что получила только 1 тыс. руб., а подписи в квитанциях не её.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что денеьги населению доставляла почтальон из местного почтового отделения. Сумму в размере 3 191 руб. она присвоила, а подпись в квитанциях поставила сама.

На предприимчивую почтальона завели уголовное дело по ч. 1 ст.160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).