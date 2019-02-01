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    В Курске с крупной партией героина задержаны две девушки

    Сегодня, 17:18
    В Курске с крупной партией героина задержаны две девушки
    В Курске сотрудники Управления по контролю за незаконном оборотом наркотиков задержали двух девушек 18-ти и 19-лет, подозреваемых в сбыте героина в крупном размере.
    Полицейские установили, что злоумышленницы прибыли в Курск из Москвы на арендованном автомобиле специально для распространения запрещённых веществ путём тайников-закладок. Для проживания в Курске сняли квартиру на сутки. Покинуть область они собирались на следующий день. Предложение о незаконном заработке поступило одной из задержанных в социальных сетях.
    Девушек задержали с поличным при производстве тайников-закладок. У них изъяли более двухсот сорока граммов героина. Наркотики были уже расфасованы на разовые дозы. В качестве мест схрона чаще всего они выбирали частный сектор областного центра. Изъяты и все сделанные ими ранее закладки.
    В отношении девушек возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. На время следствия они арестованы и находятся в следственном изоляторе.

     

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