поиск по сайту
 

    Курянин, ограбивший офис микрозаймов на 1700 рублей, проведёт за решёткой 7,5 лет

    Сегодня, 17:43
    Курянин, ограбивший офис микрозаймов на 1700 рублей, проведёт за решёткой 7,5 лет
    Суд вынес приговор жителю Курска, который  ноябре прошлого года ограбил микрофинансовую организацию. 42-летний отец двоих детей, надев маску и вооружившись пистолетом, вошёл в кредитную организацию, расположенную на проспекте Ленинского комсомола, в конце рабочего дня. Забрать удалось всего 1700 рублей. 
    Как пишет издание «Друг для друга», ссылаясь на старшего помощника прокурора Сеймского округа Анжелику Дюкареву, позже выяснилось, что в офис был сейф, в котором на тот момент было более 80 тысяч рублей.
    Злоумышленника задержали. Суд назначил ему 7,5 лет колонии строгого режима.
    Есть версия, что пойти на преступление осуждённого заставили долги по банковским кредитам. Деньги ему были нужны для игры в онлайн-казино.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама