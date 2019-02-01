В Курской области возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели рыбы

В Курской области возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы на реке Снагость в Суджанской районе. Расследованием занимается Суджанский МСО СУ СК России по Курской области. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).

По версии следствия, в ноябре 2018 года, сотрудники одного из рыбхозов, на реке Снагость в селе Дарьино Суджанского района Курской области, в нарушение правил охраны водных биоресурсов при эксплуатации водозаборных сооружений, подняли шлюз, в результате чего произошёл отток воды из реки Снагость, что привело к обмелению реки, массовой гибели рыбы, а также ухудшению условий обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов.

Ущерб государству от этих действий составил более 220 тысяч рублей.

Устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



