В 2019 году больше тысячи курян примут участие в общественных работах. Соответствующее постановление подписано в администрации Курской области.

Безработные смогут заниматься сортировкой овощей и фруктов, санитарной очисткой леса, уборкой территорий, помещений, приведением в порядок воинских захоронений, зон отдыха, парков, оказанием помощи престарелым людям и др.

За более подробной информацией необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.



