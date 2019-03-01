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    В 2019 году больше тысячи курян примут участие в общественных работах

    Сегодня, 08:18
    В 2019 году больше тысячи курян примут участие в общественных работах
    В 2019 году больше тысячи курян примут участие в общественных работах. Соответствующее постановление подписано в администрации Курской области.
    Безработные смогут заниматься сортировкой овощей и фруктов, санитарной очисткой леса, уборкой территорий, помещений, приведением в порядок воинских захоронений, зон отдыха, парков, оказанием помощи престарелым людям и др.
    За более подробной информацией необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

     

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