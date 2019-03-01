В 2019 году больше тысячи курян примут участие в общественных работах
Сегодня, 08:18
В 2019 году больше тысячи курян примут участие в общественных работах. Соответствующее постановление подписано в администрации Курской области.
Безработные смогут заниматься сортировкой овощей и фруктов, санитарной очисткой леса, уборкой территорий, помещений, приведением в порядок воинских захоронений, зон отдыха, парков, оказанием помощи престарелым людям и др.
За более подробной информацией необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.